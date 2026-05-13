Inicia rehabilitación de parque en colonia Minerales III en beneficio de las familias

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y recuperar espacios públicos dignos para las y los vecinos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, inició la rehabilitación del parque ubicado sobre la calle Estrellas, en la colonia Minerales III, proyecto ganador del Presupuesto Participativo 2026 en el Distrito 18.

Con una inversión superior a los 2 millones de pesos, esta intervención contempla la reposición de pasto sintético en cancha, instalación de cerco perimetral a base de malla ciclónica, luminarias, rehabilitación del área de juegos infantiles dentro de un espacio delimitado con murete de block, además de aplicación de pintura en bancas existentes.

Estas acciones permitirán convertir este espacio en un punto de encuentro más seguro, funcional y atractivo para niñas, niños, jóvenes y familias de la colonia, brindando mejores condiciones para la recreación, el deporte y la sana convivencia.

El arranque de esta obra refleja el compromiso y la participación activa de las y los ciudadanos que, mediante el Presupuesto Participativo, convierten sus propuestas en proyectos reales que impactan positivamente en su comunidad. Gracias a este mecanismo impulsado por la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla, las familias chihuahuenses tienen la oportunidad de decidir sobre obras que fortalecen el tejido social y mejoran su entorno.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando programas y obras que promuevan la participación ciudadana y eleven la calidad de vida de las familias de Chihuahua Capital.