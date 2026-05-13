Promociona tu negocio de turismo con “la gran escapada 2026”

Autoridades municipales y estatales se dieron cita en Canaco Chihuahua para la presentación de “La Gran Escapada”, un proyecto que conforman distintas secretarías de turismo en el país, mismo que este 2026 se realizará del 18 al 21 de junio.

Mediante una conferencia histórica se conectaron los líderes de las distintas Cámaras de Canaco de todo México.

Octavio de la Torre, líder de Concanaco explicó que el proyecto tiene el objetivo de que los mexicanos conozcan su país, fortaleciendo los miles de negocios locales, familiares y formalmente establecidos.

Al estar en vísperas del Mundial, se busca que también los extranjeros tengan el deseo de consumir los negocios locales con precios accesibles.

Las empresas se pueden promocionar en el portal de manera gratuita únicamente tienen que estar en el Registro Nacional de Turismo, un trámite que, de no tenerlo también se les auxilia para obtenerlo, la fecha límite es el 17 de junio ya que las ofertas comienzan el día 18, esperando generar 44 millones de pesos en derrama económica.

Conoce mayores detalles como los estados y negocios que participan en la pagina: https://www.lagranescapada.com.mx/pagina-principal