Buscan podio en Universiada Nacional equipos de voleibol de la URN

Tras conquistar dos primeros lugares y un segundo en la pasada Universiada Regional celebrada en Chihuahua capital, los equipos de volibol de la Universidad Regional del Norte se preparan para la fase nacional, con la intención de refrendar su calidad competitiva en podio.

En la rama varonil, los dirigidos por Gaby Alarcón, actuales campeones de la Universiada Nacional y segundo sitio en el pasado Final Four del CONADEIP, calificaron en calidad de invictos lo que los ubica como serios aspirantes al título nacional dentro de la máxima justa estudiantil universitaria del país.

El representativo de sala está integrado por Alberto Quiñones Hernández; Carlos Aguilar Cañedo; Carlos Abraham Grajeda Valenzuela; Edgar Eduardo Solano Jiménez; Arturo Gabriel Martínez Alarcón; Alan Eduardo Boyd Meraz; Ángel Tzamn Victoria Pinto; David Alexandro Sánchez Sánchez; Diego Armando Espinoza Valenzuela; Yeudiel Axel Vicencio Méndez; Gael Benito Olivas Flores y Brandon Antonio Ramírez Rodríguez, elementos que durante la etapa regional mostraron solidez ofensiva, orden táctico y experiencia en momentos decisivos.

Otro de los campeonatos obtenidos por la institución fue en la modalidad de volibol de playa, donde los Vaqueros conquistaron el primer lugar con la participación de Alberto Quiñones Hernández, Brandon Antonio Ramírez Rodríguez y Ángel Tzamn Victoria Pinto, quienes lograron avanzar a la fase nacional después de superar con autoridad la eliminatoria regional.

Por su parte, el conjunto femenil de sala, que en la pasada Universiada Nacional celebrada en Puebla consiguió la medalla de bronce, avanzó en esta ocasión en la segunda posición regional, manteniéndose dentro de los equipos competitivos del país y asegurando su presencia en la etapa nacional. La plantilla femenil está conformada por Tania Aimee Macías Tavarez; Angela Adriana González Núñez; Ariadna Alejandra Chávez Molina; Eunice Serena González Suárez; Michel Janet Villareal Porras; Evelyn Márquez González; Ailen Margarita Morones Domínguez; Valeria Macías Tavarez; Paulina Abigail Hernández Espino y Joyce Esmeralda Pulido Ramírez.

El cuerpo técnico está encabezado por el entrenador Osler Alberto Fajardo Gallardo, acompañado por el asistente Hernán Gustavo Anaya Flores, y como sifioterapeuta Mayra Fernanda Salas Carrera. El director deportivo, Maestro Joel Reyes Real, señaló que los resultados deportivos de la institución se dan gracias a la calidad de jugadores y entrenadores, así como por el apoyo de la presidencia del corporativo DGC a cargo del Dr. Daniel García Coello.

Agregó Reyes Real que los tres equipo, volibol de sala ambas ramas y de playa varonil, seguirán su etapa de preparación combinando estudios y deporte a fin de llegar en las mejores condiciones físicas, técnicas y emocionales a la Universiada Nacional en fecha y sede por definir.