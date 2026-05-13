La feria Santa Rita presenta cartelera variada en Teatro del Pueblo

La edición 2026 de la Feria de Santa Rita ya dio a conocer los artistas que formarán parte del Teatro del Pueblo, uno de los espacios más esperados por los asistentes cada año en Chihuahua.

La programación incluirá conciertos de distintos géneros musicales y espectáculos para toda la familia durante las fechas de la feria.

Entre los artistas confirmados se encuentran Carlos Rivera, Kenia Os, María José y la legendaria banda de rock El Tri, además de agrupaciones del regional mexicano como La Arrolladora Banda El Limón, Horóscopos de Durango y Duelo.

Las presentaciones comenzarán el próximo 14 de mayo con el show de Wuicho Kun y concluirán el 31 de mayo con la participación de Duelo.

También destacan nombres como Víctor García, Lasso y el espectáculo infantil de Bely y Beto, pensado para el público más pequeño.

La cartelera oficial quedó integrada de la siguiente manera:

* 14 de mayo — Wuicho Kun*

15 de mayo — La Arrolladora Banda El Limón* 16 de mayo — María José*

17 de mayo — El Tri*

21 de mayo — Carlos Rivera*

22 de mayo — Víctor García*

23 de mayo — Kenia Os*

24 de mayo — Bely y Beto*

28 de mayo — Ángel Socorro con “Una noche más con El Divo”*

29 de mayo — Lasso

30 de mayo — Horóscopos de Durango

31 de mayo — Duelo

Además de los conciertos, la Feria de Santa Rita contará con juegos mecánicos, zona gastronómica, actividades culturales y diferentes atracciones para los visitantes.

Se espera que miles de personas asistan a esta edición, considerada una de las celebraciones más importantes del estado.