Políticos mexicanos que cooperan con cárteles son igual culpables de envenenar a los estadounidenses: DEA.

Crónica

Por Suriel Terré

Terry Cole, titular de la agencia antidrogas de EU, asegura que las acusaciones contra funcionarios en México es apenas el comienzo de lo que está por venir”.

Narcopolíticos — “No cabe duda que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años, pero ahora de repente le estamos prestando atención a esto”, destacó el jefe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, ante senadores a quienes aseguró este martes, que la acusación contra varios políticos, entre ellos un gobernador y un senador es sólo el inicio de una lucha contra funcionarios mexicanos que cooperen con cárteles.

Durante su comparecencia, el titular de la DEA, fue interrogado por el Senador republicano por Luisiana, John Kennedy, sobre la acusación presentada contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su presunta ayuda al Cártel de Sinaloa.

Cole insistió en que (los políticos en México) son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses al cooperar, conspirar y ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera”, indicó, al agregar que “y le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, sentenció.

Cole, quien ocupa el cargo como titular de la DEA desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, resaltó que “tenemos un Presidente que apoya plenamente a Estados Unidos, que pone a los estadounidenses primero.

ANTECEDENTE

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en coordinación con la DEA, comunicaron sobre una inédita acusación por narcotráfico en contra del mandatario sinaloense y contra otros 9 funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa.

Días después, el Fiscal General interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró también que muy probablemente EU podría presentar nuevas acusaciones en contra de políticos mexicanos que cooperan con los cárteles del narco.