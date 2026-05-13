Instala JMAS tinacos de alta capacidad en la colonia UP.

La medida tiene como objetivo atender a más de 80 familias de la zona.

Como parte de las acciones para garantizar el acceso al agua potable, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua instaló 5 tinacos con capacidad de 10 mil litros en la colonia UP, con el objetivo de apoyar a las familias durante la temporada de calor.

En la parte alta de la colonia, el suministro presenta problemas de baja presión, lo que dificulta que el servicio llegue adecuadamente a calles como Revolución Proletaria, 40 1/2, calle 40, América Latina y Cristóbal Colón.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, informó que los depósitos beneficiarán de manera directa a más de 80 familias de la zona.

Agregó que el abastecimiento mediante pipas continuará cuando sea necesario, mientras el área técnica trabaja en acciones para mejorar la presión y redirigir el suministro de agua hacia este sector.