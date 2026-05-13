Fomenta SEyD talento artístico con concursos regionales de Canto y Danza en Primaria.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Departamento de Educación Artística, efectuó los concursos regionales de Canto y Danza de Educación Primaria, que reunieron a estudiantes de la Región Centro para celebrar la identidad chihuahuense a través del arte.

Dichos concursos contribuyen a la educación integral de la niñez chihuahuense, al utilizar el arte como una herramienta clave para la convivencia comunitaria, la disciplina y el desarrollo de habilidades expresivas.

El Museo Casa Redonda fue el escenario para el certamen “Cantos de mi Tierra”, donde 10 representantes de diversas zonas escolares demostraron su capacidad interpretativa. El objetivo principal fue promover la sensibilidad musical, la creatividad y la autoestima en las y los menores.

El ganador del primer lugar fue Andrés Lechuga Villalobos, del Instituto Educativo Morelos; el segundo lugar fue para Kimberly Ximena Román, de la Primaria Jesús Reyes Heroles; y el tercero lo obtuvo Elier Tadeo Manjarrez, de la Primaria Manuela Medina.

Por otra parte, el gimnasio de la Primaria Práxedis G. Guerrero recibió a cerca de 200 alumnas y alumnos en el concurso de danza “Danzando Nuestra Historia”, un espacio diseñado para fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración de las tradiciones del estado de Chihuahua.

En el encuentro participaron 11 grupos escolares distribuidos en las categorías de Danza Autóctona y Baile Folclórico.

El primer lugar de la categoría Danza Autóctona fue para la Primaria Práxedis G. Guerrero, seguida de la escuela Aurelia Agüero; mientras que el tercer sitio fue para la Sección 42.

En la categoría de Baile Folclórico triunfó la Primaria Melchor Múzquiz; el segundo lugar correspondió a la Primaria Práxedis G. Guerrero y el tercero a la Primaria Ignacio Rojas Domínguez.

Además de los lugares por conjunto, el jurado destacó la excelencia técnica y visual de las y los participantes:

Mejor Vestuario: Primaria Sección 42

Mejor Coreografía y Monografía: Primaria Práxedis G. Guerrero

Mejor Proyección: Primaria Ignacio Rojas Domínguez

Mejor Bailarín: Héctor Matías López

Mejor Bailarina: Vera Isabela Mendoza

Mención Especial: Carlos Enrique Carrillo Huerta