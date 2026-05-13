Ofrece SDR apoyos para modernizar y dar valor agregado en el campo.

-La convocatoria contempla apoyos de hasta 50 mil pesos para proyectos individuales y estará vigente hasta el 30 de julio de 2026

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del Gobierno del Estado invita a las y los productores agroindustriales de Chihuahua a participar en la convocatoria de apoyos para proyectos que permitan generar valor agregado a los productos del campo.

A través de este programa se busca fortalecer la transformación, procesamiento, empaquetado, conservación y comercialización de productos y subproductos agropecuarios, con el objetivo de contribuir a la modernización y tecnificación del sector rural.

Los apoyos están dirigidos a proyectos vinculados con actividades como acopio, selección, almacenamiento, acondicionamiento y procesamiento de productos primarios, mediante recursos económicos destinados a la adquisición de equipamiento, maquinaria, herramientas e infraestructura.

La convocatoria contempla apoyos de hasta 50 mil pesos para proyectos individuales de mujeres y hombres productores.

Los formatos y requisitos establecidos en las Reglas de Operación pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría: www.chihuahua.gob.mx/sdr

Las solicitudes se recibirán en la Dirección de Agronegocios de la Secretaría de Desarrollo Rural, ubicada en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista.

La convocatoria estará vigente desde el día de su publicación y hasta el 30 de julio de 2026, o hasta agotar los recursos disponibles.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (614) 429-3300, extensiones 12591, 12561 y 17739.