Fortalece SEyD equipamiento de preparatorias con inversión de 1.6 mdp.

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de aprendizaje y mejorar la formación académica en la entidad, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó equipamiento a 15 planteles del Subsistema de Preparatorias Públicas del Estado.

La inversión fue de un millón 696 mil pesos, provenientes del remanente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026, en beneficio directo de 4 mil 225 alumnas y alumnos.

Los apoyos fueron destinados a preparatorias ubicadas en los municipios de Aldama, Hidalgo del Parral, Práxedis G. Guerrero, Juárez, Ojinaga, Guerrero, Cuauhtémoc, Namiquipa, Madera, Buenaventura, Bocoyna, Chínipas y Temósachic.

El material entregado incluye equipos de cómputo de última generación, proyectores digitales, impresoras multifuncionales y unidades de aire acondicionado tipo minisplit.

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, destacó que dotar a los planteles con tecnología moderna permite que las y los jóvenes accedan a una formación integral y de excelencia.

El evento se realizó en la Preparatoria Maestros Mexicanos No. 8421, con la asistencia del director de Educación Media Superior, Gustavo Zabre Ochoa, y el titular de Preparatorias Estatales, Jorge González Moreno.