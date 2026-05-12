Morena le tienen miedo a Maru: Medina

Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, fijó posicionamiento ante la amenaza de Morena sobre un eventual intento de realizar un juicio de procedencia en contra de la gobernadora Maru Campos.

El priista señaló que le resulta impresionante el miedo que la gobernadora de Chihuahua genera entre los morenistas, pues se vieron en la necesidad de ocupar a su dirigente nacional en una maniobra desesperada al convocar movilizaciones en el estado.“Los ataques del régimen morenista a la gobernadora son parte de una estrategia perversa con la que buscan que la ciudadanía se olvide de los pactos de Morena con el narco”, aseguró.

Además, agregó que los ataques sostenidos contra el pueblo de Chihuahua han logrado visibilizar la mezquindad con la que opera Morena, y han servido para que la ciudadanía contraste y vea, por un lado, a un gobierno que enfrenta al crimen organizado y, por otro, a un narcopartido que hace lo que sea con tal de proteger a sus políticos que hacen alianzas con los criminales que tienen de rodillas a la población en gran parte del país.

Finalmente, Medina dijo que el pueblo de Chihuahua ya cerró filas para evitar la llegada de los narcopolíticos de Morena y que esta determinación no dará marcha atrás, por más espectáculos que monten los morenistas.

“Se saben perdidos, por eso suben el volumen de esta forma, pero no entienden que el pueblo de Chihuahua no funciona así”, enfatizó.