Invita municipio a jornada SAT en em SARE

El Gobierno Municipal, invita a la jornada del “SAT en el SARE”, este viernes 29 de mayo de 9:00 a 14:45 horas, donde las personas podrán encentrarán en un solo lugar, todo para abrir su negocio y que pueda operar con todos los permisos de ley correspondientes.

Gracias a la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se llevará a cabo esta jornada en las instalaciones del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), ubicadas en avenida Independencia número 14, colonia Centro, a un costado de Scotiabank y frente a tienda Super Naturista.

Entre los servicios disponibles se encuentran inscripción al RFC, generación y renovación de Firma Electrónica, expedición de constancias fiscales, así como información sobre licencias y permisos municipales necesarios para el buen funcionamiento de los negocios.

Las personas interesadas deberán registrar previamente su cita en el enlace: bit.ly/45Xtg0j, ya que no se podrá brindar atención sin cita programada.

Para el registro se requieren documentos básicos como CURP, INE, comprobante de domicilio reciente y, en el caso de personas extranjeras naturalizadas mexicanas, carta de naturalización; además de contar con correo electrónico y una memoria USB.

Cabe señalar que, esta iniciativa ha beneficiado desde el año 2021 a más de 680 personas, acercando trámites fiscales de manera ágil y accesible.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa facilitando el acceso a trámites y apoyando a emprendedores, comerciantes y contribuyentes, promoviendo la formalidad y el desarrollo económico en la ciudad.