Avanza montaje de trabes en Paso Superior de Nogales

La obra registra un avance global del 63 por ciento y está próxima a concluir el montaje total de trabes.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevó a cabo con éxito el montaje de seis trabes de concreto reforzado en el Paso Superior de la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, con lo que el puente sur quedó conformado con el total de sus estructuras, marcando un avance clave en la construcción de la superestructura.

Con apoyo de maquinaria especializada y para evitar mayores afectaciones al tráfico vehicular, las maniobras se realizaron durante la noche, alcanzando a la fecha 66 trabes colocadas de un total de 72, por lo que el montaje general está próximo a concluir.

Las trabes son estructuras fundamentales para la construcción del puente, ya que funcionan como grandes soportes de concreto que distribuyen el peso de la vialidad y brindan estabilidad y resistencia a toda la superestructura.

Su instalación representa uno de los procesos más importantes de la obra, pues permitirá posteriormente avanzar con la conformación de la superficie por donde circularán miles de vehículos diariamente.

Cabe señalar que previo a las maniobras de montaje, se cortó la energía a las líneas de alta tensión, mismas que serán elevadas para evitar interferencias con el proceso constructivo y contribuir al reordenamiento aéreo de la zona.

Las labores continuarán en un horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, por lo que se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados y conducir con precaución en el área, respetando la señalización preventiva para salvaguardar la seguridad de trabajadores, peatones y automovilistas.

Se informa que el cierre será parcial, por lo que durante el día la circulación permanecerá abierta con normalidad.