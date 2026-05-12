Invitan a la Semana Internacional de Gobierno Abierto y Archivo 5ta edición

La coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Municipio de Chihuahua, Lucía Amelia Martínez, dio a conocer el programa de actividades de la Semana Internacional de Gobierno Abierto y Archivo Edición Inclusiva, que se realizará del 18 al 22 de mayo de 2026 en distintos puntos de la ciudad.

El evento reunirá conferencias magistrales, paneles ciudadanos, talleres y presentaciones enfocadas en fortalecer la transparencia, la participación ciudadana, la innovación y la inclusión dentro de los gobiernos.

Las actividades iniciarán el lunes 18 de mayo con la conferencia magistral “La Apertura Gubernamental en los Municipios”, impartida por el consultor internacional Dr. Peter Sharp en Casa Chihuahua.

Para el martes 19 se desarrollará un panel de participación ciudadana en el edificio Eloy S. Vallina, donde se abordarán buenas prácticas de participación en Chihuahua capital y el impulso al emprendimiento juvenil.

El miércoles 20 se llevará a cabo una presentación sobre prácticas exitosas de Gobierno Abierto e innovación, además de temas relacionados con líneas de denuncia vía WhatsApp y proyectos implementados en otras ciudades.

El jueves 21 se impartirá el taller “Inducción de Accesibilidad Web y Documentos Digitales Accesibles”, a cargo de la licenciada Nancy Reyes Flores, especialista en accesibilidad LAB.

Finalmente, el viernes 22 se realizará la conferencia magistral “Gobierno Abierto: balance y desafíos”, impartida por el doctor Álvaro Ramírez Alujas, fundador de GIGAPP.

Las sedes principales serán Casa Chihuahua y el edificio Eloy S. Vallina, y las actividades arrancarán entre las 9:00 y 10:00 de la mañana, dependiendo del día.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía, estudiantes, servidores públicos y organizaciones civiles a participar en esta jornada internacional que busca fortalecer una administración más abierta, transparente e incluyente.