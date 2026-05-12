Conductor ebrio cae a canal pluvial tras perder el control su camioneta

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad resultó lesionado luego de perder el control de una camioneta Nissan Murano blanca y caer al interior de un canal pluvial cuando circulaba sobre la avenida Vendanova.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba en aparente estado de ebriedad al momento del accidente, lo que habría provocado que terminara saliéndose del camino.

Tras el impacto, el hombre quedó atrapado dentro de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de rescate, quienes lograron extraerlo por la parte trasera del vehículo.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron las primeras atenciones médicas y lo trasladaron a un hospital para su valoración.

Al sitio acudieron además agentes de la Policía Vial, quienes se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente y tomar nota de lo ocurrido.