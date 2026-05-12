Presentan convocatoria para integrar el Cabildo Joven 2026 en Chihuahua

El director de Desarrollo Humano y Educación, Mario Eduardo García Jiménez, dio a conocer la convocatoria para integrar el “Cabildo Joven 2026”, iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana entre las juventudes de la capital.

Durante la presentación, el funcionario destacó que este proyecto tiene como objetivo impulsar la participación de niñas, niños y adolescentes en la vida pública, promoviendo la cohesión social y la participación comunitaria desde edades tempranas.La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 26 años que residan en el municipio de Chihuahua.

A través de este ejercicio, las y los participantes seleccionados podrán conocer de cerca el funcionamiento del Ayuntamiento y participar en la construcción de políticas públicas enfocadas en las necesidades de las juventudes.

Con este espacio, el Gobierno Municipal busca fomentar una conciencia ciudadana más profunda entre estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores, además de incentivar su involucramiento en la toma de decisiones y en los asuntos públicos de la ciudad