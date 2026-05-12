Tendrá Chihuahua día de personas cuidadoras

La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua aprobó declarar el 5 de noviembre de cada año como el “Día de las Personas Cuidadoras en el Estado de Chihuahua”, con el propósito de reconocer y visibilizar la labor que realizan quienes brindan cuidados y asistencia a personas en situación de dependencia.

La diputada Elizabeth Guzmán Argueta, en representación de la Comisión de Desarrollo Social, señaló que el cuidado constituye un derecho humano vinculado al derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado, reconocido tanto en instrumentos internacionales como en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las personas cuidadoras desempeñan una función fundamental para la sociedad, particularmente en el acompañamiento de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y personas con enfermedades crónico-degenerativas o con condiciones que requieren apoyo permanente, por ello, es imperante reconocer un poco la loable tarea que desempeñan, agregó.

En México gran parte de las labores de cuidado recaen principalmente en mujeres integrantes de las familias, quienes destinan una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo físico, emocional y económico a estas tareas, muchas veces sin ningún reconocimiento, es por ello que el Poder Legislativo hizo la declaratoria referida.

Dentro del decreto se estableció también que el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a la disponibilidad presupuestal, deberán promover actividades de difusión, sensibilización y concientización sobre la importancia del derecho a cuidar, ser cuidado y autocuidarse.