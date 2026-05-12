Montiel se baja de la contienda por Chihuahua

La dirigente nacional de Ariadna Montiel Reyes anunció que no buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua rumbo a 2027, argumentando que su papel al frente del partido le impide participar como aspirante.

“No se puede ser juez y parte”, afirmó Montiel al descartar cualquier intención electoral en el estado.

La declaración llamó la atención luego de meses de presencia constante de la dirigente en Chihuahua, donde participó en eventos políticos y reuniones con estructuras locales. Pese a ello, aseguró que “nunca tuvo esa aspiración”.

Montiel también calificó a Chihuahua como su “segunda patria” y afirmó que continuará apoyando especialmente a la Sierra Tarahumara, región que describió como una inspiración para su trabajo político.

Con su salida de la contienda interna, el escenario en Morena se reacomoda y deja el camino abierto para perfiles como la senadora Andrea Chávez Treviño y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, considerados entre los principales aspirantes rumbo a 2027.