Chihuahua y Guanajuato lideran número de homicidios

En un informe que evidencia la disparidad de la seguridad en el país, el Gobierno Federal confirmó que ocho estados cargan con el peso de la violencia letal en México. Según Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del SNSP, en estas zonas se cometieron 8 de cada 15 homicidios registrados durante el mes pasado.

Estados con mayor incidencia en abril:

Chihuahua y Guanajuato: 129 casos cada uno.

Morelos: 112 casos.

Baja California y Sinaloa: 101 casos cada uno.

No obstante, la funcionaria subrayó que la tendencia general del país va en descenso. En un periodo de 20 meses (septiembre 2024 a abril 2026), el promedio diario de víctimas se redujo drásticamente, pasando de niveles superiores a los actuales 52.5 homicidios por jornada.