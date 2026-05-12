Segob manda a policías a Chilapa por violencia

fuente: excelsior

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que servidores públicos de esa dependencia se trasladan a Chilapa, en Guerrero, para atender la crisis de violencia y ayudar al retiro de bloqueos, con la finalidad de “restablecer el orden”.

En un comunicado, detalló que este martes por la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de “ambos grupos en conflicto”, a quienes les hizo ver “la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región”.

De acuerdo con lo anunciado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también acudió a la zona afectada, en coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado y el subsecretario de Gobierno estatal, Francisco Rodríguez.

Los funcionarios realizarán recorridos por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias, garantizó Segob.

Según la dependencia, el acuerdo es priorizar el diálogo, atender a las personas desplazadas y apoyar a quienes han resultado heridos. De acuerdo con el IMSS Bienestar, hay seis lesionados, quienes ya reciben asistencia médica en los hospitales de esta institución.

“Se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo”, indicó.

Durante la “Mañanera del Pueblo” de este martes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó que han identificado que 96 personas fueron desplazadas en Chilapa.

Además, el funcionario federal mencionó que se detectó a dos grupos delincuenciales detrás de estos hechos criminales, identificados como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

Ante la escalada de violencia, garantizó que hay presencia de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales en el área.

Al ser cuestionado si el diálogo de Rosa Icela Rodríguez se hará con los grupos de la delincuencia, García Harfuch respondió que “no, por supuesto que no. No hay ningún diálogo con ellos sino con las policías comunitarias, representantes, perdón, de las poblaciones”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que debe haber una salida de las personas de Chilapa “sin una confrontación, además que se promueve que puedan salir las personas heridas y se retiren los bloqueos mediante el diálogo”.

Apuntó la titular del Ejecutivo federal que ante las personas armadas, no se quiere que haya un enfrentamiento que pueda afectar a la población civil.

“Nosotros nunca aceptamos esa condición, al contrario, buscamos siempre tener todos los mecanismos de las operaciones que se hacen para que haya el menor número de heridos. Hay situaciones donde se agrede a la autoridad, a la Defensa, a la Marina, a la propia Secretaría (de Seguridad) o a la Guardia Nacional en donde se tiene que responder”, dijo.