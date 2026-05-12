Aumentan solicitudes de transparencia en 2026; destacan obras y seguridad entre los temas más consultados

La coordinadora de Transparencia y Gobierno Abierto, Lucía Amelia Martínez, informó que durante los primeros cuatro meses de 2026 se registró un incremento en las solicitudes de acceso a la información pública realizadas al Municipio.

Detalló que de enero a abril de este año se recibieron 254 solicitudes, cifra superior a las 204 registradas en el mismo periodo de 2025. Asimismo, recordó que durante todo el año pasado el total acumulado fue de 620 solicitudes.

Martínez señaló que entre los temas que más interés generan entre la ciudadanía se encuentran las obras públicas, particularmente los tres grandes pasos superiores que actualmente construye el Municipio.

Además, indicó que también existe una alta demanda de información relacionada con seguridad pública y permisos de desarrollo urbano, principalmente sobre nuevos fraccionamientos aprobados por el Cabildo.

La funcionaria destacó que el incremento refleja un mayor interés ciudadano por conocer las acciones y proyectos de la administración municipal, así como el uso de los recursos públicos y el crecimiento urbano de la ciudad.