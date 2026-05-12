“Morena persigue a Maru para cubrir a Rocha Moya”: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, señaló que Morena quiere desviar la atención enjuiciando y organizando marcha contra Maru Campos, cuando tiene un desastre en el caso Rocha Moya por las acusaciones que lo ligan a la delincuencia organizada y que tiene a la población de Sinaloa sumido en la violencia.

“Morena está organizando espectáculos políticos para distraer a la opinión pública, mientras el gobierno de Chihuahua enfrenta con responsabilidad uno de los mayores retos del país: la seguridad”, afirmó.

Mario Vázquez sostuvo que los chihuahuenses “estamos orgullosos de nuestra gobernadora, de que combata a la delincuencia y haya desmantelado un laboratorio de narcóticos, que trabaje para Chihuahua y para las familias que todos los días exigen paz, tranquilidad y resultados frente a la violencia”.

En contraste, dijo, que en vez de cuestionar al gobierno de Chihuahua por hacer su trabajo, debería cuestionarse al de Sinaloa, donde el país entero observa una crisis de violencia sin precedentes, mientras Morena protege políticamente a Rocha Moya “ni una sola palabra de Rocha Moya, pudieron decir”, expresó.

El legislador panista aseguró que Morena lo que quiere es confundir a los chihuahuenses”. Sin embargo recordó que la gente de Chihuahua sabe donde está el bien y dónde está el mal; y el bien está en una gobernadora que ha sabido atender, cuidar a su gente y eliminar miles de de dosis de droga que de otro modo estarían en las calles de nuestro estado dañado a las familias.

“Eso demuestra que Morena no busca justicia. Busca convertir el dolor de la gente en campaña y utilizar la seguridad pública como herramienta de confrontación política”, dijo.

Mario Vázquez advirtió que la ley no puede aplicarse dependiendo del partido político al que pertenezca un gobierno o un funcionario. “La justicia debe ser pareja. No puede haber persecución para unos y silencio cómplice para otros”, puntualizó.