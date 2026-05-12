Fracasa la seguridad, llegamos al deshonroso primer lugar de los estados más violentos: Cuauhtémoc Estrada

Chihuahua atraviesa una de las peores crisis de violencia de su historia reciente y, para el coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, diputado Cuauhtémoc Estrada, el responsable tiene nombre y apellido: el gobierno encabezado por María Eugenia Campos y su fallida estrategia de seguridad.

Durante el anuncio de la movilización convocada por la dirigente nacional de morena Ariadna Montiel, para el próximo sábado, en la que se exigirá juicio político y desafuero contra la gobernadora por el caso del supuesto narcolaboratorio en Morelos, Estrada aseguró que el problema va mucho más allá de un operativo irregular: se trata, dijo, de un gobierno que violentó la Constitución, entregó la soberanía del estado y fracasó en garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.

“El tema no es solamente la destrucción de un narcolaboratorio; el verdadero problema es que el Gobierno del Estado abrió ilegalmente las puertas a agentes extranjeros, pisoteando la Constitución, la ley y la soberanía nacional”, declaró.

El legislador sostuvo que mientras a nivel federal la estrategia nacional de seguridad ha logrado reducir homicidios, secuestros y extorsiones, Chihuahua camina en sentido contrario, convertido hoy en símbolo del fracaso estatal en materia de seguridad.

“Hay una estrategia nacional que ha disminuido más del 41 por ciento los homicidios en el país. En contraste, Chihuahua registra incrementos alarmantes y hoy ocupa el deshonroso primer lugar entre los estados más violentos de México”, afirmó.

Estrada acusó que desde el inicio de la administración estatal se apostó por una política de seguridad basada en megaproyectos costosos, opacos y sin resultados, mientras la violencia avanzaba en las calles.

“La gobernadora se equivocó desde el principio. Prefirió una estrategia unilateral centrada en Plataforma y Torre Centinela, proyectos multimillonarios llenos de sobreprecios, pero incapaces de devolverle la tranquilidad a la población”, señaló.

Recordó que desde 2022 la oposición advirtió las irregularidades y deficiencias del modelo de seguridad estatal, cuestionando quién operaría y vigilaría la infraestructura tecnológica que hoy, dijo, evidencia abandono y fallas constantes.

“Nos preguntábamos quién iba a cuidar los arcos y las cámaras; hoy vemos sistemas que fallan diariamente. ¿Para qué ha servido realmente la Torre Centinela? La respuesta está en las cifras: Chihuahua escaló hasta convertirse en el estado más violento del país”, expresó.

Para el coordinador parlamentario de morena, la crisis de inseguridad no puede separarse de las decisiones políticas tomadas desde Palacio de Gobierno ni del rompimiento de la coordinación con la Federación.

“Quieren hacer creer que violar la Constitución y la soberanía era necesario para darle seguridad al estado. Pero la realidad es otra: hoy Chihuahua vive una crisis brutal de violencia y miedo”, sostuvo.

Asimismo, informó que desde el Congreso del Estado se solicitó un informe detallado sobre los hechos ocurridos en Morelos, además de la comparecencia de la gobernadora y la solicitud de licencia para garantizar una investigación imparcial.

“A nadie convence que el propio gobierno se investigue a sí mismo. La licencia de la gobernadora es indispensable para que exista una investigación objetiva y para que el pueblo conozca la verdad”, puntualizó.

Finalmente, Cuauhtémoc Estrada reiteró que la movilización convocada por morena busca defender la soberanía nacional y exigir un cambio urgente en la estrategia de seguridad del estado.

“No podemos separar el fracaso en seguridad de la violación a la soberanía. Chihuahua necesita recuperar la legalidad, la coordinación institucional y una estrategia efectiva que verdaderamente proteja a la gente. Es momento de rescatar Chihuahua”, concluyó.