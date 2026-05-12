Habilitará Bowí servicio gratuito “Ruta Feria” desde Terminal Sur para Santa Rita 2026

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que, con el objetivo de facilitar el traslado de las y los asistentes a la Feria de Santa Rita 2026, el sistema de transporte Bowí habilitará su servicio especial “Ruta Feria”, el cual será totalmente gratuito.

Estará disponible del 14 al 31 de mayo y operará desde la Terminal Sur hacia las instalaciones del evento, de 17:00 a 23:20 horas, sin costo para las y los usuarios, mientras que la última salida de la estación Feria con dirección a Terminal Sur será a las 23:50 horas.

Únicamente a partir de las 22:30 horas se habilitará el servicio gratuito desde Terminal Sur hacia Terminal Norte.

Con estas acciones, Bowí busca apoyar la movilidad durante uno de los eventos más representativos de la ciudad, al brindar una alternativa de transporte eficiente para disfrutar de las actividades culturales, espectáculos y oferta gastronómica de la feria.

Para más información, la ciudadanía puede comunicarse a través de WhatsApp BowíChat al número 614 512 9386.