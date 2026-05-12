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Celebra Carla Rivas a mamás de Ampliación Huizache

Michelle Mtzcarla rivascongreso

En el marco del Día de las Madres, la diputada del PAN por el Distrito 16, Carla Rivas, se sumó al convivio organizado por vecinas y vecinos de la colonia Ampliación Huizache con pastel, refrescos y sorpresas para reconocer a las madres de esta comunidad en una tarde de celebración y convivencia.

Las asistentes disfrutaron de un ambiente familiar, acompañado de sus hijos y detalles que hicieron aún más especial el festejo a fin de reconocer el esfuerzo, el amor y la fortaleza que representan las madres en cada hogar.

A través de estos gestos, Carla Rivas refrenda su cercanía con las colonias del Distrito 16 y su compromiso de mantenerse presente en las actividades que fortalecen el tejido social y la convivencia comunitaria.

Vecinas de la colonia agradecieron el apoyo y destacaron la importancia de que este tipo de celebraciones cuenten con respaldo para poder llevarse a cabo y generar espacios de alegría para las familias.

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