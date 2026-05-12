Celebra Carla Rivas a mamás de Ampliación Huizache

En el marco del Día de las Madres, la diputada del PAN por el Distrito 16, Carla Rivas, se sumó al convivio organizado por vecinas y vecinos de la colonia Ampliación Huizache con pastel, refrescos y sorpresas para reconocer a las madres de esta comunidad en una tarde de celebración y convivencia.

Las asistentes disfrutaron de un ambiente familiar, acompañado de sus hijos y detalles que hicieron aún más especial el festejo a fin de reconocer el esfuerzo, el amor y la fortaleza que representan las madres en cada hogar.

A través de estos gestos, Carla Rivas refrenda su cercanía con las colonias del Distrito 16 y su compromiso de mantenerse presente en las actividades que fortalecen el tejido social y la convivencia comunitaria.

Vecinas de la colonia agradecieron el apoyo y destacaron la importancia de que este tipo de celebraciones cuenten con respaldo para poder llevarse a cabo y generar espacios de alegría para las familias.