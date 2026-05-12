Lleva estado apoyos alimentarios a Balleza

Como parte de la Estrategia Solidaria de Alimentación Nutritiva, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) realizó la entrega de apoyos alimentarios en el municipio de Balleza, con atención directa a familias y estudiantes de la región.

Durante esta jornada se atendió a 24 escuelas mediante la distribución de 329 paquetes alimentarios, equivalentes a más de 8 toneladas de alimento, en beneficio de 628 personas.

Las entregas se realizaron en las comunidades de Alto de las Garrochas, Bagueachi, Baquiriachi, Ejido Guajolotes, Ejido Guazarachi, El Porvenir, La Joya y Anexas, La Pinta, Las Delicias, Llano Grande, Los Lirios, Pichique, Pilares, Ranchería Guachamoachi, San Juan, Cerro Colorado y Bacochi.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la alimentación y el bienestar de las familias, mediante una atención cercana en comunidades indígenas y rurales del municipio.

La estrategia forma parte de las acciones permanentes para acompañar a las comunidades serranas y atender necesidades prioritarias en materia alimentaria.