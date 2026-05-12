Demócratas ‘bailarán’ a Trump: Rechazarán darle mil millones para salon de fiestas en la Casa Blanca.

El Financiero

Los republicanos buscan la manera de darle más fondos a Donald Trump que le permitirían terminar la obra del salón de baile en la Casa Blanca, mientras los demócratas han advertido que bloquearán la propuesta.

Los republicanos que regresan a Washington este lunes enfrentarán preguntas sobre una propuesta del Senado de otorgar mil millones de dólares para la seguridad que podría ayudar a pagar el salón de baile del presidente Donald Trump, al tiempo que los demócratas dicen que intentarán derrotarla.

Los senadores republicanos añadieron el dinero para la seguridad de la Casa Blanca a un proyecto de ley de gasto que restablecerá la financiación de las agencias de control migratorio, que los demócratas han bloqueado desde febrero.

La costosa propuesta de seguridad se presentó luego que un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el mes pasado.

Los republicanos están utilizando una maniobra presupuestaria partidista para impulsar la ley de gasto a través del Congreso sin ningún voto demócrata.

Pero en una carta a sus colegas el lunes por la mañana, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que los demócratas combatirán el plan por otras vías, entre ellas presionar al parlamentario del Senado para que elimine del proyecto el dinero destinado a la seguridad del salón de baile y presentar enmiendas que obliguen a los republicanos a votar sobre ello.

“El Congreso controlado por los republicanos se prepara para responder a este momento con un proyecto partidista que agrava el déficit, que vierte miles de millones más de dólares de los contribuyentes en una operación descontrolada del ICE y en un salón de baile de 1,000 millones de dólares, mientras no hace nada para poner fin a la guerra ilegal en Irán ni para aliviar la crisis económica causada por los republicanos y que agobia a las familias trabajadoras”, escribió Schumer en la carta.

No está claro si el dinero para seguridad siquiera contará con suficiente respaldo entre los republicanos. La Cámara de Representantes aún no ha publicado su proyecto, pero el Senado está previsto a empezar a votar su versión de la ley esta semana.

¿Qué dicen los republicanos sobre la propuesta?

Aunque la mayoría de los legisladores republicanos ha guardado silencio sobre la propuesta durante su receso fuera de Washington, algunos han cuestionado públicamente si la apoyarán.

“Voy a analizarlo con mucho cuidado y asegurarme de que esas cosas redunden en el interés nacional”, declaró el representante Rob Wittman, republicano de Virginia, quien estuvo en el Capitolio la semana pasada para presidir brevemente una sesión pro forma de la Cámara de Representantes.

“Quiero saber exactamente qué cláusulas son para seguridad. Así que creo que es un poco prematuro decir sí o no”, dijo Wittman.

El representante Mike Haridopolos, republicano de Florida, también dijo que quería escuchar más detalles sobre la propuesta. Pidió a sus colegas reconocer los “tiempos volátiles” y la necesidad de garantizar que el presidente, los miembros del Congreso y los invitados puedan reunirse en un lugar seguro.

“Si los miembros republicanos y demócratas pueden dar un paso atrás y decir que esto es un verdadero asunto de seguridad, entonces tal vez se logre. Pero si los demócratas se atrincheran, será realmente difícil aprobarlo, como pueden imaginar”, destacó Haridopolos.

¿Cuánto costará el salón de baile de Trump?

Donald Trump ha dicho que la construcción del salón de baile costará 400 millones de dólares y usará fondos privados, pero no había propuesto una cifra para los costos de seguridad.

El proyecto de ley del Senado asignará el dinero al Servicio Secreto incluso para “ajustes y mejoras de seguridad” relacionados con el salón de baile, que Trump y otros republicanos han estado impulsando desde que Cole Tomas Allen fue acusado de irrumpir en la cena de prensa del 25 de abril en el Washington Hilton con armas de fuego y cuchillos.

La propuesta establece que el dinero respaldaría mejoras del proyecto del salón de baile, “incluidas características de seguridad sobre y bajo tierra”, pero especifica que no puede usarse para elementos que no sean de seguridad.

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, elogió la semana pasada a los republicanos por incluir el dinero para el proyecto “largamente atrasado”, y afirmó que “proporcionará al Servicio Secreto de Estados Unidos los recursos que necesita para reforzar plena y completamente el complejo de la Casa Blanca, además de las muchas otras misiones críticas del Servicio Secreto”.

Salón de baile de la Casa Blanca será una fortaleza

La Casa Blanca ha dicho en documentos judiciales que el proyecto del Ala Este estará “fuertemente fortificado”, incluidos refugios antibombas, instalaciones militares y un centro médico debajo del salón de baile. Trump ha dicho que debería incluir vidrio antibalas y ser capaz de repeler ataques con drones.

El National Trust for Historic Preservation ha presentado una demanda para bloquear la construcción del proyecto, pero un tribunal federal de apelaciones dijo el mes pasado que, mientras tanto, puede continuar.