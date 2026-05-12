Rusia y su estrategia de secuestro de niños ucranianos.

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Daria Nynko

Ucrania tiene conocimiento de más de 20.000 niños ucranianos trasladados a Rusia. Es probable que la cifra real sea mucho mayor. ¿Qué piensa hacer Rusia con estos niños?.

La comisión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos en Ucrania ha publicado sus conclusiones en marzo de 2026. El informe demuestra que las deportaciones y los reasentamientos forzosos de niños ucranianos en Rusia son sistemáticos y generalizados.

Esto no solo constituye un delito de guerra, sino también un crimen de lesa humanidad. Además, la demora sistemática en la repatriación de estos niños constituye otro acto ilícito aparte.

¿Cuántos niños ucranianos hay en Rusia?

Actualmente, Ucrania cuenta con información confirmada de 20.570 niños. “Estos son solo los casos sobre los que tenemos datos más o menos suficientes”, afirma Maksim Maksimov, director de la organización Bring Kids Back UA (Traigan de vuelta a los niños de Ucrania), una iniciativa del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. “Es probable que el número real de secuestros sea significativamente mayor”, dice.

Esto se ve respaldado por pruebas procedentes de la propia Rusia. Por ejemplo, en 2023 se afirmó en aquel país que 744.000 niños ucranianos habían sido “acogidos”. Maksimov comenta a DW que, ese mismo año, Rusia informó al Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño que 46.000 menores ucranianos habían recibido pasaportes rusos. Además, los que lograron regresar a Ucrania denunciaron que había otros niños que no estaban registrados en la base de datos ucraniana. Constantemente aparecen nuevas cifras en los medios de comunicación.

La identificación de los pequeños y la determinación de su paradero se ven obstaculizadas por la falta de acceso a los territorios ucranianos ocupados por Rusia. “Las autoridades rusas están organizando la acogida a largo plazo de niños con familias de ciudadanos rusos y en instituciones de ese país. Al hacerlo, violan su obligación legal internacional de reunificar a familias separadas durante un conflicto armado”, dice la Fiscalía General de Ucrania a DW.

¿Cuántos han podido regresar?

Hasta la fecha, Ucrania ha logrado repatriar a 2.126 niños que fueron deportados directamente a Rusia, reasentados en territorios ocupados o sometidos a “reeducación” rusa in situ.

Maksimov describe dos métodos para que los niños puedan retornar. Uno es la mediación, un proceso de negociación indirecta, y el otro es el del “retorno organizado”, es decir, se entregan a los rusos listas con nombres de niños ucranianos.

“En un solo proceso de mediación, no se puede traer de vuelta a más de diez niños a la vez”, dice Maksimov. En el retorno organizado, las organizaciones civiles tienen un papel crucial. “A veces es posible traer de vuelta a más niños, pero no tengo autorización para decir exactamente cómo sucede”, explica.

“Los niños rescatados llegan completamente desorientados. Desconfían de los adultos”, relata Maksimov. El adoctrinamiento ideológico al que se somete a los niños ucranianos en Rusia es claramente evidente. Ucrania lo contrarresta con la rehabilitación y la reintegración, pero no los “reeduca”.

De la deportación a la “reeducación”

Las autoridades rusas “han establecido un sistema de varias etapas en los territorios ocupados. Abarca desde la militarización y el adoctrinamiento hasta el lavado de cerebro, la rusificación y la expedición de pasaportes rusos. Así es como los niños crecen con una visión del mundo rusa”, explica Maksimov. Se estima que Rusia tiene acceso a hasta 1,6 millones de niños en los territorios ocupados. Las escuelas y organizaciones paramilitares rusas son omnipresentes allí y los estudiantes no tienen acceso a fuentes de información ucranianas.

La Fiscalía General de Ucrania lleva a cabo una investigación penal independiente sobre la promoción del servicio militar en las Fuerzas Armadas rusas y la educación militarista y “patriótica” de los menores ucranianos. El fiscal general, Ruslan Kravchenko, asegura que las escuelas y universidades de los territorios ocupados han sido convertidas por la fuerza al currículo ruso.

“La lengua, la historia y la cultura ucranianas están siendo reprimidas. Estamos presenciando cómo la educación se transforma sistemáticamente en un instrumento para la asimilación y la militarización de los niños en los territorios ocupados de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. En los llamados ‘campos de reeducación’ y en movimientos paramilitares como ‘Yunarmiya’ (Ejército Juvenil), ‘Dvizhe Pervych’ (Primer Movimiento) y ‘Voin’ (Guerreros), los niños son adoctrinados ideológicamente. Se los entrena en el uso de armas y se los obliga a jurar lealtad al Estado agresor. Esto no es educación. Se trata de prepararlos para la guerra”, subraya Kravchenko a DW.

Según el Fiscal General, Rusia pretende aumentar el número de niños, principalmente ucranianos, en estos movimientos en 250.000 personas al año hasta 2030. Algunos reciben entrenamiento directo para servir en el Ejército ruso. Entre 2019 y 2025, al menos 6.000 niños y niñas ucranianos fueron reclutados para el Ejército Juvenil. Según Kravchenko, existen casos en los que lucharon contra Ucrania tras alcanzar la mayoría de edad. Esto se considera un crimen de guerra. Se han presentado cargos contra 18 personas, 30 están bajo sospecha y dos ya han sido condenadas.

Andrii Pasternak dirige un centro dedicado a la búsqueda y liberación de prisioneros de guerra y personas privadas de libertad por la guerra, dependiente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Pasternak advierte que la militarización de niños en los territorios ocupados está aumentando. Según él, ya hay jóvenes ucranianos de tan solo 19 y 20 años en cautiverio que han luchado del lado ruso. Nacieron en el Donbás, fueron reeducados y reclutados en el Ejército ruso. “Están enviando ucranianos a luchar contra otros ucranianos”, declaró Pasternak en la conferencia “Día de la Sociedad Civil y los Expertos”, que tuvo lugar a finales de abril en el marco de la iniciativa Bring Kids Back UA.

Apoyo internacional

En 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre el retorno de los niños ucranianos que contó con el apoyo de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, integrada actualmente por 47 países y organizaciones.

Una reunión de alto nivel de la coalición internacional, organizada por la UE, Ucrania y Canadá, tiene lugar en Bruselas el lunes, 11 de mayo de 2026. Las propuestas de Ucrania van desde la localización de los menores secuestrados hasta su retorno directo, así como esfuerzos para su reintegración y sanciones para los responsables.

(cp/ms)