Gasolina rompe 30 pesos y el diésel no baja como prometieron.

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Por Mario Mendoza Rojas / @SoyMrMoney

La Premium ya rompió niveles críticos en nueve estados; en otras 19 entidades ronda 30 pesos y sigue subiendo.

La gasolina Premium ya rompió los 30 pesos por litro y, en la mayor parte del país, el diésel sigue lejos de los 27 pesos que prometieron los líderes del sector gasolinero y el gobierno federal hace dos semanas.

El Sistema de Precios de la plataforma especializada PETROIntelligence reportó que el costo máximo promedio de la gasolina de alto octanaje, tipo Premium, alcanzó niveles críticos –por arriba de 30 pesos y muy cerca de 31 pesos– en nueve estados del país.

Mientras que en otras 19 entidades federativas, la cotización más alta del combustible ya superó 29 pesos y en varias de esas regiones está a unos centavos de romper la barrera de 30 pesos por litro

Ello, a pesar de que la Secretaría de Hacienda aumentó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las gasolinas, que esta semana condona 2.28 pesos por litro de Premium, de una tarifa oficial de 5.65 pesos, que deben pagar los automovilistas.

Dónde está mas cara la Premium

PETROIntelligence reveló que en las gasolineras de los municipios de Chicomuselo, Chiapas, y Amatlán de Cañas, Nayariy, la gasolina Premium alcanzó un precio máximo promedio de 30.99 pesos por litro.

En tanto que en las estaciones de servicio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca, se quedó a tres centavos de alcanzar el nivel crítico de 31 pesos, que obligó a los automovilistas a cubrir 30.97 pesos por litro.

La plataforma especializada en hidrocarburos destacó que en los municipios de Mascota, Jalisco, y Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, la tarifa máxima media se proyectó hasta 30.65 y 30.60 pesos por litro, respectivamente.

Mientras que en las localidades de Sabinas, Coahuila; Guadalupe y Calvo, Chihuahua; El Oro, Durango; y Navolato, Sinaloa, los consumidores cubren entre 20.10 y 30.30 pesos por ñitro del combustible de alto octanaje.

Diésel baja a cuentagotas

El 4 de mayo pasado, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor(Profeco), César Iván Escalante Ruiz, aseguró que el costo del diésel disminuiría en la primera semana del mes. “La meta es que durante esta semana el costo por litro vaya disminuyendo hasta llegar a 27 pesos por litro”, dijo.

Sin embargo este lunes 11 de mayo, justo una semana después de dicha promesa, el funcionario reportó que el costo del diésel está por arriba de 27 pesos en 68.8% de las gasolineras.

Precisó que solo en 31.2% de las estaciones de servicios ya se alcanzó la meta, “con un rango menor o igual a 27 pesos por litro”, cifra que implica que solo tres de cada 10 gasolineras han cumplido el acuerdo firmado por el sector y el gobierno federal.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco reportó que en las gasolinas que no han llegado al precio objetivo, el diésel alcanzó 29.99 pesos por litro.