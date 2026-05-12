De la Peña y el PAN lideran preferencias para la capital

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, apareció como el perfil mejor posicionado del PAN rumbo a la elección por la alcaldía de Chihuahua en 2027, de acuerdo con una encuesta de Statistical Research Corporation (SRC), junto a él Acción Nacional supera a Morena.

En el sondeo sobre intención de voto para la Presidencia Municipal, De la Peña obtuvo 31.7 por ciento de las preferencias, por encima de la diputada de Morena, Brenda Ríos, quien registró 28.7 por ciento.

En otro ejercicio enfocado únicamente en aspirantes panistas, el funcionario estatal también encabezó la medición con 22.7 por ciento, seguido muy de cerca por el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, con 21.5 por ciento.

La encuesta surge en medio del movimiento interno dentro del PAN rumbo a la definición de candidaturas para el próximo proceso electoral en la capital del estado.