Gobierno del Estado cumple con la remodelación integral del asentamiento urbano El Oasis.

La rehabilitación del espacio beneficia a más de 350 personas pertenecientes a pueblos originarios.

El Gobierno del Estado, a través de un esfuerzo interinstitucional, cumplió con la remodelación integral del asentamiento urbano El Oasis, ubicado en Chihuahua capital, en beneficio de 79 familias de pueblos originarios que habitan en el lugar.

Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, el espacio que alberga 58 viviendas y una escuela, fue rehabilitado tras 69 años de abandono por parte de las administraciones anteriores, gracias a una inversión de 4.85 millones de pesos.

Las nuevas obras incluyen mejoras en las instalaciones del Jardín de Niños y primaria, así como en el taller de costura y la iglesia, a lo que se suma la adquisición de mobiliario y la restauración de las bardas perimetrales

También se llevó a cabo la adaptación de un taller de carpintería a salón de usos múltiples, la construcción de banquetas, sustitución de techos de asbesto por lámina, la adecuación del pasillo central, así como la incorporación de áreas deportivas, de limpieza, entre otras.

El recurso total fue otorgado por el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y la Comisión de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

La develación de la placa inaugural fue encabezada por Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como por miembros del Gabinete Estatal, representantes municipales y autoridades indígenas.

“Hoy podemos sentirnos muy contentos, porque hoy no solo se reinaugura un asentamiento, se reinaugura la esperanza. Tenemos espacios que darán amor, donde podrán soñar los pequeñitos. Hoy el asentamiento El Oasis le hace honor a su nombre”, manifestó Rascón.

Por su parte, Amalia Montero, exgobernadora indígena del asentamiento, agradeció el trabajo, compromiso y voluntad de Maru Campos para atender las necesidades más apremiantes de la comunidad y no quitar el dedo del renglón desde su primera visita en 2024.

Como parte de la jornada, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones, a fin de garantizar un óptimo funcionamiento para la población.

Además, se entregaron dulces, obsequios y piñatas para el festejo de los más pequeños, quienes ahora cuentan con nuevas aulas y un espacio digno para recibir alimentos todos los días.

También se contó con un módulo de afiliación a MediChihuahua, para garantizar la atención médica a las y los residentes, así como un espacio para recepción de solicitudes y asesoramiento integral.

En la reinauguración del recinto se contó con la presencia de Hugo Gutiérrez, secretario de Educación y Deporte; José Antonio Chávez, director de Coesvi; Gilberto Baeza, secretario de Salud; y Luis Iván Ortega, titular del Ichife.

Así mismo la regidora Joni Barajas; el senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles; el diputado Arturo Medina; la titular de SEECH, Teresa de Jesús López; y Martín Gutiérrez, actual gobernador indígena de El Oasis.