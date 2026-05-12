Informa Unidad Especializada avances de la investigación del operativo que llevó a desmantelamiento de narcolaboratorio.

La titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Wendy Paola Chávez Villanueva, dio a conocer los avances obtenidos hasta el momento en las investigaciones relacionadas con el operativo realizado entre los días 16 y 19 de abril del presente año, mediante el cual se logró el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas y drogas sintéticas en el municipio de Morelos.

Chávez Villanueva dijo que se ha dado cumplimiento estricto al plan de investigación en el que se contempla aproximadamente 50 declaraciones ministeriales, más de 10 informes periciales, la recopilación y análisis de más de seis mil horas de registros digitales de diversos puntos de vigilancia; la inspección de aproximadamente quinientos documentos, así como labores de campo y diversas solicitudes de información a distintas autoridades e instituciones.

Agregó que, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha dado continuidad formal e ininterrumpida a las carpetas de investigación correspondientes y ha atendido todos los requerimientos formulados por la Fiscalía General de la República, en el marco de la coordinación interinstitucional y del compromiso irrestricto con la legalidad.

Abundó en que, derivado del procesamiento y análisis de los elementos de registro digital recabados hasta el momento, la Unidad a su cargo sustenta y amplía la teoría del caso y las líneas de investigación dadas a conocer en el informe público anterior.

En este tenor y respecto a la presencia de personas presuntamente de origen extranjero en el convoy operativo, Chávez Villanueva señaló que acorde a los hallazgos preliminares, se corrobora, con base en nueva información, consistente en videos provenientes de puntos de vigilancia, que, desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy partió de la ciudad de Chihuahua, se integraron a dicho convoy cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna.

Asimismo, se ha encontrado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otros integrantes de la FGE, lo que robustece y permite focalizar la hipótesis inicial planteada en las investigaciones.

Las imágenes muestran que estas personas convergen en distintos momentos en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, sin que se advierta, hasta este momento, circunstancias que sugieran adiestramiento, instrucción, mando o cualquier otra función reservada a autoridades mexicanas.

Se confirma también que “2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua” Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del Narco Laboratorio de “El Pinal”, Municipio de Morelos, Chihuahua, dichas personas, no portaban uniforme táctico de la AEI ni insignias oficiales de dicha corporación.

La Fiscal explicó que, a la fecha, no se ha recibido respuesta formal a las solicitudes de información realizadas a la representación diplomática y consular de los Estados Unidos de América, así como al Instituto Nacional de Migración, respecto a las personas presuntamente extranjeras, por lo que dos de ellas continúan en calidad de desconocidas.

De igual forma, apuntó que hasta hoy, no existe registro de que el Director de la AEI, ni otros servidores públicos involucrados en el operativo, hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras al convoy.

En cuanto a los nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas por lo menos en dos fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy con destino al municipio de Morelos.

Estos indicios advierten que, el día 16 de abril de 2026, se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas, portando un arma larga, sin que se haya corroborado su portación o uso fuera de dichas instalaciones, en el operativo o en otros lugares.

Los actos de investigación desarrollados permiten advertir elementos que hacen presumir la posible intervención, conocimiento o participación de otros funcionarios de la FGE relacionados con la operación investigada.

Chávez Villanueva hizo énfasis en que la investigación sigue su curso y se fortalecerá, con el objetivo de conocer la verdad de los hechos y determinar la posible existencia de responsabilidades. atribuciones”, finalizó. “Las investigaciones continúan y, conforme los tiempos procesales lo permitan, se seguirá informando oportunamente a la ciudadanía.

Por el momento, apelamos a su comprensión en el sentido de que es vital preservar la integridad y secrecía de la investigación.

La Fiscalía General del Estado continuará agotando todas las líneas de investigación necesarias hasta el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, sin perjuicio de nuestra colaboración absoluta con la Fiscalía General de la República en el marco de sus “