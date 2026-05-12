Inscríbete a la especialización en Innovación Tecnológica en la Universidad de las Mujeres.

Este programa del Gobierno Municipal, es para que las mujeres cuenten con herramientas para su desarrollo profesional.

El Gobierno Municipal, invita a las mujeres chihuahuenses a la especialización en “Innovación Tecnológica y TIC en la Educación” en la Universidad de las Mujeres.

Este programa académico tiene una duración de seis meses. Está dirigido a mujeres interesadas en adquirir herramientas tecnológicas aplicadas al ámbito educativo, fortaleciendo sus competencias digitales y ampliando sus oportunidades de desarrollo profesional.

La especialización contempla asignaturas enfocadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su aplicación práctica e interactiva, las TIC en la orientación académica, así como innovación tecnológica aplicada a la educación.

Además, permitirá que las participantes desarrollen conocimientos básicos sobre programación, robótica y gamificación, herramientas cada vez más importantes en los procesos educativos actuales y en la transformación digital de los entornos de enseñanza.

Con esta oferta educativa, el Gobierno Municipal consolida estrategias que impulsan el acceso de las mujeres a la tecnología, la innovación y la capacitación continua, promoviendo su autonomía económica y fortaleciendo su participación en sectores de alta demanda.

Las interesadas pueden solicitar más información al teléfono 614-539-04-08, al 072 extensión 2620, o escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx. También pueden acudir al Edificio Libertad, ubicado en calle Libertad número 1.