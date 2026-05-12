Esterimóvil del Municipio llega a colonia Saucito; hay esterilizaciones gratuitas para mascotas.

Agenda tu cita y contribuye a la salud preventiva para perros y gatos.

El Gobierno Municipal instaló el Esterimóvil en la colonia Saucito, donde brindarán servicio gratuitito de esterilización para perros y gatos, una de las acciones impulsadas por el alcalde Marco Bonilla para acercar atención veterinaria preventiva a las familias y prevenir el abandono de animales de compañía.

Este módulo permanecerá hasta el 29 de mayo en el Parque de la Iglesia Jesús Divino Maestro, ubicado entre las calles Antonio García Cubas y Federico Gamboa, donde se atenderá únicamente con cita previa.

Para solicitar el servicio, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 614-349-93-21 y 614-438-91-96, de lunes a viernes, en horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Requisitos para acudir al servicio:

No alimentar al animalito 12 horas antes; en cachorros, ocho horas antes.

No ofrecer líquidos tres horas antes.

Presentarlo limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

Llevarlo con collar y correa o en transportadora.

Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.

Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

Este programa de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, recorre diferentes puntos de la ciudad para facilitar el acceso a la esterilización, para que las familias cuenten con opciones cercanas, gratuitas y seguras para el cuidado de sus animales de compañía.

Esterilizar ayuda a prevenir enfermedades, evita camadas no planeadas y contribuye a que menos perros y gatos terminen en situación de calle. Cada procedimiento representa una decisión responsable que mejora la salud de los animales y fortalece una comunidad más consciente.

Se exhorta a agendar con responsabilidad y acudir puntualmente a su cita. En caso de no poder asistir, se pide cancelar con anticipación para que otra persona pueda aprovechar el espacio.