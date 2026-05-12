Insta diputado Óscar Avitia a que la gobernadora restablezca el servicio de camiones en poblados del Valle de Juárez

-Hoy se violenta los derechos a la movilidad a los pobladores y estudiantes del Valle.

El diputado por morena Oscar Daniel Avitia Arellanes exhortó ante el Congreso, a que la gobernadora del estado a través de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Transporte, restablezcan a la brevedad posible el servicio de transporte público para el tramo comprendido entre los poblados de Loma Blanca y El Porvenir en el Valle de Juárez, garantizando un servicio eficiente, de calidad e inclusivo conforme lo dispone la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

El legislador juarense expuso que el pasado 10 de marzo en el Congreso se aprobó la reforma a la Constitución Política, en su artículo cuarto, en materia de movilidad, la cual solo en 38 Ayuntamientos, están representados más del 50 por ciento de la población estatal.

‘Lo anterior cobra especial relevancia ante la denuncia presentada por un amplio grupo de pobladores del Valle de Juárez, quienes han puesto en nuestro conocimiento una grave transgresión a este derecho. Dicha afectación impacta a aproximadamente 17 mil habitantes distribuidos en más de 30 comunidades de la zona’, denunció el congresista Avitia y agregó –‘tal es el caso de la suspensión del servicio de transporte público en el tramo comprendido entre Loma Blanca y El Porvenir, un recorrido de alrededor de 65 kilómetros’, donde se argumentó que aquellas familias chihuahuenses se ven obligadas a recurrir a medios informales de transporte, asumir costos elevados y sobre todo, les restringe el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la educación, el trabajo, la salud y la participación social.

Se reconoce que desde semanas a la fecha, inició un servicio de transporte operado a través de vehículos “tipo van”, son esfuerzos temporales, pero el no dar servicio de transporte urbano, presuntamente enfatizó el legislador, está en parte relacionado con la falta de cumplimiento de algunos requisitos por parte de las personas concesionarias.

Se señaló que desde el 2022 la ruta conocida como “El Porvenir” ha estado en intermitencia, afectando un gran porcentaje de la población ubicada en 32 localidades de los municipios de Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero. Cuya demanda de servicio hoy no solo existe, sino que es fuerte y exige de una regularización inmediata, así como de la debida supervisión a fin de evitar interrupciones en el servicio.

Por lo anterior expuesto dijo Avitia Arellanes y como integrante de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, propone atender las exigencias del servicio de transporte público a través de una mesa técnica de trabajo, y dar solución a lo que hoy padecen más de 17 mil ciudadanos de las áreas agrícolas y rurales al noreste del estado, concluyó el diputado por morena.