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Rosana Diaz propone consulta pública para reactivar Operación Mochila con enfoque de derechos humanos.

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Chihuahua, Chih., Priorizando el bienestar y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes además de garantizar la seguridad en los planteles educativos, la diputada Rosana Díaz impulsa que la reactivación de la llamada “Operación Mochila” sea sometida a consulta pública, a fin de construir una política preventiva con base legal y pleno respeto a los derechos humanos.

La legisladora señaló que, aunque la Operación Mochila fue declarada inconstitucional en Chihuahua, sí puede ser regulada y aplicada bajo un esquema consensuado entre autoridades educativas, madres y padres de familia, docentes y estudiantes, priorizando siempre el interés superior de la niñez y la dignidad de las y los educandos.

Rosana Díaz destacó que ninguna acción estará completa sin la participación de todas y todos, por lo que la propuesta busca fortalecer la prevención y construir entornos escolares seguros desde la corresponsabilidad y el respeto a los derechos de las y los estudiantes.

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