Abren la convocatoria para acceder a apoyo de esquilmos y pacas de rastrojo.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informa a las organizaciones de personas productoras pecuarias, que ya se encuentran disponibles los requisitos y lineamientos de la convocatoria para acceder al apoyo de esquilmos y pacas de rastrojo.

Este respaldo tiene como objetivo fortalecer la actividad ganadera ante las necesidades de alimentación para el ganado, mediante la entrega de hasta 450 kilogramos de los insumos mencionados.

Está dirigido exclusivamente a organizaciones de personas productoras, quienes podrán acceder hasta a 20 pacas, con un monto máximo de apoyo de 9 mil pesos por solicitante.

La convocatoria completa, así como los anexos y requisitos que deberán presentarse, se encuentra disponible en: https://chihuahua.gob.mx/sdr.

Para obtener el beneficio, las y los interesados deberán acudir a las ventanillas establecidas en la SDR, en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en el Departamento de Ganadería y en aquellas otras que se designen, así como en las oficinas de las presidencias municipales.

Para mayor información, asesoría y aclaraciones, se invita a acercarse al personal del Departamento de Residentes y del Departamento de Ganadería, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12557, 12562, 12586 y 17721, en horario de oficina.