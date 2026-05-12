Montiel requiere mucho cinismo para venir a Chihuahua a defender sus narcogobernadores: Jorge Soto.

Pide Soto que Ariadna Montiel explique si la movilización busca defender a personajes como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfredo Ramírez Bedolla, Marina del Pilar o Adán Augusto López

Chihuahua, Chih.— El diputado Jorge Soto cuestionó la visita de Ariadna Montiel a Chihuahua y acusó que Morena pretende utilizar el discurso de la soberanía nacional como una maniobra política para ocultar los señalamientos que pesan sobre gobernadores, exfuncionarios y liderazgos de ese partido por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Soto señaló que resulta incongruente que la dirigencia de Morena llegue a Chihuahua a hablar de seguridad y soberanía, cuando su partido enfrenta una crisis nacional por los señalamientos públicos contra diversos perfiles morenistas relacionados con investigaciones, denuncias y versiones periodísticas sobre redes de protección política al crimen organizado.

“Se requiere mucho cinismo para venir a Chihuahua a hablar de soberanía cuando el verdadero tema nacional es que Morena debe explicarle al país y los mexicanos por qué tantos sus liderazgos aparecen señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta movilización no es en defensa de México; es en defensa de sus gobernadores bajo sospecha”, afirmó.

El legislador sostuvo que Morena intenta trasladar a Chihuahua una narrativa de confrontación contra la gobernadora Maru Campos, mientras evade su responsabilidad federal en el combate a la delincuencia organizada. Recordó que delitos como homicidio doloso vinculado a grupos criminales, secuestro, tráfico de drogas, operaciones financieras ilícitas y control territorial corresponden al ámbito federal cuando están asociados a estructuras criminales.

“Morena gobierna el país. Morena tiene el control del Gobierno Federal. Morena tiene la responsabilidad constitucional de enfrentar a la delincuencia organizada. No pueden venir a Chihuahua a repartir culpas cuando han permitido que regiones enteras del país sean capturadas por grupos criminales”, expresó Soto.

El diputado afirmó que la marcha anunciada por Morena en Chihuahua no debe entenderse como una defensa de la soberanía, sino como una operación política para proteger a figuras del propio movimiento. En ese sentido, pidió a Ariadna Montiel explicar si la movilización busca defender a personajes como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Alfredo Ramírez Bedolla, Marina del Pilar o Adán Augusto López, mencionados públicamente en distintas controversias, investigaciones o señalamientos políticos relacionados con seguridad, corrupción o presuntos nexos criminales.

“Que no disfracen de patriotismo lo que en realidad es una estrategia de encubrimiento político. La soberanía no se defiende protegiendo a narcopolíticos; se defiende fortaleciendo al Estado mexicano, aplicando la ley y rompiendo cualquier vínculo entre poder público y crimen organizado”, sostuvo.

Soto también cuestionó la participación del presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en la agenda partidista de Morena. Dijo que, antes de sumarse a movilizaciones políticas, el alcalde debería responder por los problemas de seguridad, servicios públicos y gobernabilidad que enfrentan los juarenses.

“Cruz Pérez Cuéllar debería estar concentrado en Ciudad Juárez, no en la grilla nacional de Morena. Si quieren hablar de seguridad en Chihuahua, empecemos por revisar qué ocurre en el municipio más grande del estado gobernado por Morena”, agregó.

El legislador panista afirmó que la discusión de fondo no es cooperación internacional contra soberanía nacional, como pretende plantearlo Morena, sino Estado de derecho contra complicidad criminal. Señaló que Chihuahua tiene derecho a proteger a sus ciudadanos y a colaborar institucionalmente dentro del marco legal para enfrentar amenazas que rebasan fronteras.

“Morena quiere instalar una falsa discusión. La verdadera disyuntiva es muy clara: o se combate al crimen organizado con instituciones, inteligencia y cooperación, o se permite que siga capturando territorios, elecciones y gobiernos. Chihuahua no va a aceptar lecciones de quienes han sido omisos frente al avance del crimen en el país”, puntualizó.

Finalmente, Soto pidió a Ariadna Montiel responder por su papel político en Chihuahua y por la operación territorial de Morena en regiones de alta incidencia criminal, particularmente en zonas serranas como Guadalupe y Calvo y Morelos.

“Ariadna Montiel conoce Chihuahua. Conoce su territorio político. Por eso debe responder con claridad qué acuerdos construyó Morena en regiones donde la delincuencia organizada tiene presencia. Antes de venir a acusar a Chihuahua, que le explique al país qué compromisos tiene Morena con sus propios cuadros y por qué guarda silencio frente a los señalamientos contra sus gobernadores”, concluyó.