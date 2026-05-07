En México mandamos los mexicanos, Alito y el PRI, son cínicos y vendepatrias: Cuauhtémoc Estrada responde al PRI.

**El coordinador parlamentario de morena en Chihuahua acusa al PRI de construir una narrativa electoral basada en “mentiras, cinismo y descalificaciones”

Chihuahua, Chih.— El coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, lanzó una dura crítica contra la dirigencia y legisladores del PRI, a quienes acusó de intentar “revivir políticamente” mediante ataques contra morena y solicitudes “ridículas” ante autoridades extranjeras.

El lider morenista reaccionó a la petición impulsada por el dirigente nacional priista Alejandro “Alito” Moreno para que autoridades de Estados Unidos investiguen o actúen contra Morena bajo señalamientos relacionados con terrorismo y narcotráfico.

“Es que el PRI tiene la lejísima esperanza de renacer en este país y como los votantes ya no lo pelan, quieren que un país extranjero le quite a morena su registro”, declaró Estrada.

El diputado sostuvo que el Revolucionario Institucional atraviesa uno de sus peores momentos de credibilidad y rechazo social, al asegurar que “es el partido más odiado del país”, según diversas encuestas.

“En México mandamos los mexicanos. Si el PRI ya no quiere que los mexicanos determinen qué partido gana las elecciones, pues que se vaya a competir a Estados Unidos”, sentenció.

Estrada rechazó tajantemente cualquier posibilidad de que un gobierno extranjero tenga injerencia sobre el registro o permanencia de partidos políticos en México, al recordar que esa facultad corresponde exclusivamente a las instituciones nacionales.

“¿Tienen Estados Unidos facultades para quitarle el registro a un partido? No, absolutamente no. Por eso rayan en lo ridículo”, afirmó.

El coordinador morenista también respondió a los señalamientos del PRI sobre presuntos vínculos de morena con grupos criminales y cuestionó la autoridad moral del priismo para abordar el tema del narcotráfico.

“¿En qué momento se lavó el PRI la cara? Vamos a ver cuándo nace el narcotráfico y en qué gobiernos ocurrió. Vamos a ver quién le dio auge a todos los cárteles del narcotráfico en este país y ahora de dónde sacan la cara limpia para venir a decir semejantes estupideces”, lanzó.

Estrada acusó al PRI de intentar construir una narrativa electoral basada en descalificaciones, con la intención de obtener ventaja política ante el debilitamiento de su fuerza electoral.

“Las ciudadanas y ciudadanos en México los conocen. Son lo peor que existe en la política mexicana y por eso están donde están”, sostuvo.

El legislador también arremetió contra el coordinador priista Arturo Medina, luego de que éste acusara a morena de ordenar el retiro de asistentes durante la sesión legislativa del miércoles.

Estrada aclaró que la decisión fue tomada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado priista Arturo Zubía Ramírez, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

“Fue el presidente de la Mesa Directiva quien ordenó retirar a personas que estaban agrediendo y faltando al respeto a dos diputadas. Ahí están los videos”, afirmó.

Asimismo, calificó de “cínica” la postura del PRI por criticar medidas que anteriormente sus propios legisladores habían solicitado en sesiones pasadas. “Son doble cara. Cuando les convenía pedían retirar personas del recinto y ahora se rasgan las vestiduras hablando de tolerancia”, señaló.

Cuauhtémoc Estrada aseguró que morena mantendrá el debate político firme dentro del Congreso del Estado, aunque insistió en que las discusiones deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto institucional. “No tenemos ningún problema en responderles. Si quieren elevar el nivel del debate, adelante, pero veo una bancada del PRI demasiado flaca para discutir temas de fondo”, concluyó.