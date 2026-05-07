“Cobardes y doble cara”; Morena pidió que sacaran a jóvenes del Congreso: Medina responde a Estrada.

Respecto a las declaraciones de Cuauhtémoc Estrada, donde intentó deslindarse de la responsabilidad de su Grupo Parlamentario por exigir que expulsaran a ciudadanos del Congreso del Estado, el diputado Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI, respondió que el legislador morenista se caracteriza por “un agudo grado de incongruencia”, y agregó que es preocupante la ira con la que responde a cada señalamiento que se le hace.

“No hay mucho que discutir, menos con un iracundo. Sus legisladores pidieron que corrieran a los jóvenes; el hecho es clarísimo y el pueblo de Chihuahua ya los juzgó, y por eso los repudia: fueron las y los diputados de Morena quienes, con gritos y señas despectivas, exigieron que sacaran a jóvenes chihuahuenses de la Casa del Pueblo”, enfatizó.

Medina recordó que ese es el modo de operación de Morena. Recordó la marcha de la generación Z, donde jóvenes fueron agredidos por corporaciones del régimen, así como el acoso que sufrieron creadores de contenido por atreverse a señalar al “narco gobierno”; recordó también las descalificaciones que sufren los productores del campo cada vez que deciden manifestarse.

El coordinador priista atribuyó el enojo del morenista a la realidad adversa que atraviesa el partido ante la opinión pública, por los señalamientos de nexos con el crimen organizado.

“Están muy enojados porque se les está cayendo el changarro; pensaron que podrían engañar al pueblo eternamente, pero los mexicanos ya se dieron cuenta de quiénes son y aborrecen a quienes pactan con los criminales que tienen al país de rodillas”, finalizó.