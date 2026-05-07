Llama Arturo Zubía a escuchar al campo ante crisis que afecta a productores.

Advirtió que el alza en insumos y la falta de rentabilidad ya están golpeando a los pequeños productores.

Chihuahua, Chih.- Derivado de la crisis que enfrenta el campo chihuahuense y de las dificultades que hoy viven los productores para sostener su actividad, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Arturo Zubía, respaldó el exhorto para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal rinda un informe público sobre la situación que enfrenta el sector, y llamó a escuchar directamente a quienes trabajan la tierra.

Durante su intervención, el legislador señaló que en su región ya se observan decenas de hectáreas en venta por ser incosteables y productores que no pueden pagar combustible, fertilizantes ni semillas. Expuso además que en su zona hay 2 mil 400 socios de la organización agrícola, con un promedio de 4 hectáreas por productor, y advirtió que actualmente un saco de fertilizante de 50 kilos cuesta mil pesos.

Zubía Fernández explicó que esta situación golpea sobre todo a los pequeños productores, quienes enfrentan las consecuencias de dos años seguidos sin ciclo agrícola y ven cada vez más difícil sostener su trabajo. “La realidad está allí en el campo, la realidad está en el que se asolea, la realidad está en el de sombrero”, expresó el diputado al pedir que se escuche de frente a quienes trabajan la tierra.

El diputado también invitó a diputadas y diputados a acudir a la próxima asamblea del sector agrícola para conocer de primera mano los reclamos del campo y la dimensión del problema. Señaló que atender esta crisis impacta no solo al sector agropecuario, sino también a miles de familias que dependen de la producción rural y a la economía de las regiones que viven del campo.