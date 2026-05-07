Maru Campos le cumple a la educación en Juárez; inaugura nuevas instalaciones de la Secundaria Federal #22.

_ – La obra se efectuó con una inversión superior a los 27 millones de pesos, en beneficio de más de 200 alumnas y alumnos de la institución_

La gobernadora Maru Campos inauguró en Ciudad Juárez las nuevas instalaciones de la Secundaria Federal #22, proyecto ejecutado a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa (Ichife), en beneficio de más de 200 estudiantes.

“Hoy entregamos una obra que nace de una petición de madres y padres de familia de esta zona. La petición se escuchó, se atendió y hoy se cumple”, dijo la mandataria en su mensaje.

Lo entregado consiste en dos nuevos edificios de dos niveles cada uno, con equipamiento y diferentes espacios tanto para el alumnado, como para personal administrativo y docente, construidos con una inversión superior a los 27 millones de pesos (mdp).

La titular del Ejecutivo aseguró que su Gobierno mantiene esfuerzos para garantizar que esta frontera y su gente tengan las oportunidades que exigen y se merecen, al igual que en todas las regiones de la entidad.

Llamó a los jóvenes a sacar el mayor provecho de lo que tienen en sus manos y a recordar que todo esfuerzo vale la pena. Además les subrayó la importancia de luchar para alcanzar sus sueños, pues dijo, la determinación hará que logren lo que quieran hacer en su vida.

“No dejemos de soñar, porque hoy también es un reflejo de que los sueños se cumplen. Lo prometimos hace cuatro años y nos hayamos tardado lo que nos hayamos tardado, pero lo logramos y hoy es una realidad”, finalizó.

Como parte de la ceremonia, Maru Campos entregó las llaves del plantel a la estudiante Daniela Pérez, presidenta de la Sociedad de Alumnos y a la directora, Diana Escalona, para luego realizar un recorrido acompañada por las autoridades asistentes.

Luis Iván Ortega, director del Ichife, reconoció a la Gobernadora por el trabajo que realiza para hacer posibles los diferentes proyectos y anunció que próximamente, se construirán dos aulas más para añadir a la infraestructura de este espacio educativo.

Escalona agradeció a la mandataria y a todas las instancias relacionadas con esta obra, por haber cumplido su promesa de mejorar los espacios a donde acuden diariamente los jóvenes a aprender, a quienes reconoció a la par de a la plantilla docente y administrativa, por esforzarse cada día sin importar las condiciones.

Asistieron también al acto Eduardo Zendejas, secretario General de la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; Roberto Anaya, subsecretario de Educación Zona Norte y la diputada local Xóchitl Contreras.