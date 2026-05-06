¿La soberanía es a conveniencia?

Por: Moisés Alvarez Palacio

En pocas palabras, la Constitución Mexicana establece en sus artículos 39 y 41 que la soberanía reside en el pueblo, que todo poder público nace de él y para su beneficio, y que dicho poder se ejerce a través de los Poderes de la Unión y de los gobiernos estatales; la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.Partiendo de lo anterior, mucho se habla de la soberanía; sin embargo, los diversos poderes emanados del pueblo han decidido que México sea un país que le apueste al sector exterior, de tal manera que el comercio, como la suma de importaciones y exportaciones, representa cerca del 80% de su producto interior bruto.

Por el lado de las exportaciones, cerca del 84% de estas se dirigen a los Estados Unidos, el principal socio comercial. Y si tenemos en cuenta que estas representan cerca del 40% del PIB, hablamos de una relación que contribuye notablemente y, a la vez, condiciona a la economía mexicana, pues una gran parte de ella depende de los Estados Unidos.

Es lógico pensar que la mayoría de los ciudadanos estemos de acuerdo en que también Estados Unidos nos colabore en el combate al narcotráfico y a sus aliados políticos.

Esto no representa que nos vayan a quitar el territorio, como muchos idealistas piensan porque están estancados en el pasado. Ese discurso de que debemos aprender de las experiencias del pasado es válido.

Es cierto que en el pasado hubo invasiones, despojos de territorio, intervenciones militares y presiones políticas que dejaron cicatrices históricas, y por eso muchos mexicanos desconfían de cualquier presencia extranjera armada, pensando que la colaboración de hoy termine en una invasión con fines de apropiarse del territorio y su contenido (obviamente excluyendo a la gente).

Pero la realidad es que ningún gobierno mexicano ha podido erradicar o controlar la inseguridad; pareciera más bien que hay alianzas políticas.

Sin embargo, ya desde hace unos años el mundo se globaliza cada vez más, y así como Estados Unidos es un fuerte apoyo para la economía del país, más allá de pensar que quieren invadir para quedarse con territorio o con su contenido, se debe colaborar en todos los rubros.

Para muchos es más preocupante que Estados Unidos tome medidas de afectación económica, como dejar de vender gas natural, ya que México importa aproximadamente el 75% que proviene de Texas; México aún no tiene la capacidad de ser solvente.

Entonces, la soberanía, ¿es a conveniencia? Da la impresión de que el gobierno protege a personajes y no al país. Solamente los que no leen y analizan se creen ese discurso ideológico.

Y ni siquiera hace falta ir tan lejos: la soberanía también se está perdiendo hacia adentro, cuando en muchas regiones del país el crimen organizado impone reglas, cobra piso, decide quién vive y quién muere, y el Estado hace lo mínimo o muchas veces nada.