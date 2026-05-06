Bonilla descarta temor a investigación federal

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, afirmó que no teme a ninguna investigación de carácter federal, al asegurar que todas sus giras internacionales se han realizado con apego a la legalidad y bajo la supervisión de las autoridades correspondientes.

subrayó la importancia de la institucionalidad en este tipo de actividades, al señalar que cada viaje al extranjero ha contado con el respaldo y conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), organismo encargado de regir la política exterior de México.

Explicó que la administración municipal sigue un protocolo estricto que inicia con la intervención de la Cancillería, garantizando que cada encuentro y agenda de trabajo se desarrolle de manera formal y transparente.

Como ejemplo de esta coordinación, Bonilla presentó registros de una reunión realizada el 29 de enero de 2024, en la que participó junto al cónsul de México en Nueva York y autoridades policiales, lo que dijo, evidencia que las instancias federales han estado informadas en todo momento.

Finalmente, el alcalde destacó que la relación con ciudades hermanas no se limita al tema de seguridad, sino que incluye intercambios culturales y académicos, los cuales también son validados y coordinados directamente por la SRE.