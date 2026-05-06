Simulan sismo de 7.6 en Chihuahua durante Primer Simulacro Nacional 2026

Este miércoles se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026 en Chihuahua capital, con evacuaciones en edificios de la zona centro y cierres viales para facilitar el ejercicio.

La actividad estuvo basada en un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Bavispe, Sonora, lo que permitió poner a prueba la capacidad de respuesta de autoridades y ciudadanía ante una eventual emergencia.

Como parte del simulacro, se evacuaron los principales inmuebles del primer cuadro de la ciudad, mientras que diversas calles fueron cerradas de manera temporal para garantizar el desarrollo ordenado del operativo y la seguridad de los participantes.

El coordinador de Protección Civil Municipal, Luis Rovera, informó que se tenía previsto evacuar a más de 700 empleados, además de ciudadanos que se encontraban realizando trámites en la zona al momento del ejercicio.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de actividades para fomentar la cultura de la prevención y mejorar los protocolos de actuación ante fenómenos naturales.