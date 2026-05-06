Rinden protesta integrantes del Consejo Municipal de NNA 2026 en Chihuahua

En el salón 12 de Octubre, el alcalde Marco Bonilla, acompañado de la presidenta del DIF Municipal, encabezó la toma de protesta de 30 niñas, niños y adolescentes que integran el Consejo Municipal de NNA 2026.

Durante el evento, el presídium estuvo conformado por la regidora Isela Martínez, la coordinadora de Participación Ciudadana, el regidor Omar Márquez y la vocal infantil Emilia Isabel Sandoval Portillo.

Los menores, acompañados de sus padres, se comprometieron a trabajar en propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Chihuahua.

“La forma en que las niñas y los niños proponen iniciativas y se involucran por su comunidad, el presente y el futuro de su ciudad es fundamental.

Las voces de la niñez no pueden seguir siendo postergadas; sus propuestas son legítimas y deben ser tomadas en cuenta”, expresó la regidora Isela Martínez.

Finalmente, el alcalde Marco Bonilla reafirmó su compromiso con la niñez chihuahuense, al destacar la importancia de programas como este Consejo, enfocados en garantizar y promover sus derechos, así como fomentar su participación activa en la vida pública.