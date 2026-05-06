Fuerte incendio consume casas rodantes en campo menonita

Cuauhtémoc, Chih.— Se reporta un incendio que afecta al menos tres viviendas tipo remolque en el Campo Menonita #2A, lo que ha generado movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se extendió rápidamente entre las estructuras, sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre personas lesionadas.

Elementos de bomberos y corporaciones de auxilio ya se dirigen al lugar para controlar las llamas y evitar que el incendio se propague a más viviendas.

Se espera información oficial en las próximas horas para conocer el origen del siniestro y el saldo total de daños.