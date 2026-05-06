Impulsan semillero de talento con clínica “Primeros pasos”

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó la presentación de la clínica de básquetbol “Primeros pasos”, una iniciativa enfocada en el desarrollo de niñas, niños y jóvenes en este deporte.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro, informó que el campamento se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo en el Centro Deportivo Bicentenario, donde se espera la participación de más de 250 jugadores de categorías infantiles y juveniles.Detalló que en esta primera edición se integrarán equipos provenientes de distintas ligas y escuelas locales, en un espacio diseñado para fortalecer habilidades deportivas, fomentar la convivencia y promover una formación integral entre las y los participantes.Asimismo, el programa contempla actividades de deporte adaptado, con el objetivo de impulsar la inclusión y garantizar el acceso a todas y todos.Por su parte, Eduardo Nájera destacó que Chihuahua se ha consolidado como un referente nacional en el básquetbol, al recordar que dos de los cuatro jugadores mexicanos nacidos en el país que han llegado a la NBA son originarios del estado.Finalmente, subrayó que esta clínica busca detectar talento y abrir oportunidades para las nuevas generaciones, incluso con la posibilidad de acceder a becas en Estados Unidos, siguiendo el camino de jugadores que han logrado desarrollarse a nivel profesional.