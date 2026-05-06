Donald Trump asegura que si México no ataca al narco, Estados Unidos lo hará

fuente: lopezdoriga

El presidente de Estados Unidos hizo la declaración en un evento del Día de las Madres. Dijo que atacará al narco tal y como su gobierno lo ha hecho con los bombardeos en contra de presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Durante el evento mencionado, Donald Trump presumió los ataques contra las supuestas narcolanchas que han dejado más de 190 personas sin vida desde mediados de 2025 y que, según él, ha logrado la disminución del tráfico de drogas vía marítima.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla”, señaló el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, rodeado de madres militares.Dijo que atacará al narco tal y como su gobierno lo ha hecho con los bombardeos en contra de presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.