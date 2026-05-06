Aplican más de 65 mil vacunas en Chihuahua durante la primera semana de la Jornada Nacional

La estrategia se implementó en las unidades médicas, puestos semifijos y brigadas comunitarias, con especial atención a los grupos prioritarios.

La Secretaría de Salud informó que, durante la jornada de actividades de la Primera Semana Nacional de Vacunación 2026, se aplicaron más de 65 mil dosis en los 67 municipios de la entidad.

Durante los seis días del programa se alcanzó el 100 por ciento de la meta sectorial originalmente programada, avance que fue posible gracias a la participación de la población, que acudió a los módulos para iniciar o completar sus esquemas.

La estrategia se implementó en las unidades médicas, puestos semifijos y brigadas comunitarias, con especial atención a los grupos prioritarios.

En concordancia con la estrategia nacional, la jornada de vacunación continuará hasta el 31 de mayo.

La Secretaría de Salud exhorta a la ciudadanía a acudir a su unidad médica más cercana para acceder a vacunas seguras y gratuitas, que son fundamentales para la prevención de enfermedades.