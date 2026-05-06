Exigen diputadas y diputados del PAN dar trámite a solicitud de extradición contra Rocha Moya

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Carla Rivas, en compañía de su bancada, presentó un exhorto para que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial de la Federación y demás autoridades implicadas den trámite, conforme al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, a la solicitud de detención provisional con fines de extradición formulada por el Departamento de Justicia de ese país contra funcionarios, mandos de seguridad, autoridades municipales y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con delitos de narcotráfico.

La propuesta señala que el tratado vigente entre ambos países ha sido utilizado en otros casos de alto perfil y que, en este caso, las acusaciones formales alcanzan a 10 personas.

Entre ellas se menciona a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.

El exhorto plantea que las autoridades mexicanas atiendan el caso en estricto apego al marco legal aplicable.

Rivas Martínez explicó que el planteamiento no busca prejuzgar sobre la culpabilidad de las personas señaladas, sino que las autoridades actúen y den cauce legal a una solicitud de esta magnitud.

“Si existe una solicitud formal y un tratado vigente, lo que corresponde es que las autoridades mexicanas actúen conforme a la ley y no dejen el caso en el aire”, expresó la legisladora.

La diputada señaló que el tema impacta de forma directa en la confianza ciudadana hacia las instituciones, sobre todo cuando se trata de acusaciones que involucran a servidores públicos y delitos graves.

El exhorto también busca que una licencia temporal al cargo no se convierta en una vía para evadir responsabilidades y que toda actuación se realice con legalidad, transparencia y rendición de cuentas.